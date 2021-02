Quatro mexidas na forja para voltar a vencer

Andreas Karo, Cláudio Winck, Bambock e Rafik Guitane devem ser as caras novas que Milton Mendes vai introduzir no onze do Marítimo, relativamente à última jornada. Apostas para recuperar a coesão defensiva (11 golos sofridos nos últimos cinco jogos, Taça de Portugal incluída) e a eficácia atacante, fundamentais para quebrar a série negra de cinco jogos (quatro para a Liga NOS) sempre a perder. O último treino da equipa realizou-se em Viseu. De baixa continua Rodrigo Pinho, que ainda não está em condições de competir, além de Fábio China e o italiano Beltrame, este reforço de inverno.

Curiosamente, apenas por uma vez o Marítimo perdeu em Tondela para o campeonato, amealhando mesmo duas vitórias e dois empates. O saldo de golos marcados (8) e sofridos (7) também é favorável.