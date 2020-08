Rafik Guitane aponta aos "lugares cimeiros"

O médio francês Rafik Guitane é o mais recente reforço do Marítimo para a época 2020/2021, anunciou o clube insulares.

"Estou muito contente por assinar pelo Marítimo. Espero que possamos fazer uma boa época", salientou o atleta de 21 anos.

O novo jogador de Lito Vidigal fez toda a sua formação no Le Havre, da Segunda Liga Francesa, tendo ingressado na época 2018/2019 no Rennes, equipa que conquistou na época transata o último lugar do pódio, no patamar mais alto do futebol gaulês.

Guitane, em declarações à Marítimo TV, sublinhou que o seu objetivo pessoal passa por levar o emblema 'verde-rubro' o mais longe na tabela classificativa.

"A nível individual, desejo ajudar o clube o melhor possível e espero que fiquemos nos lugares cimeiros", completou.

O internacional sub-17 e sub-19 pela França junta-se ao avançado Fumu Tamuzu (ex-Avenir Béziers, França) na lista de reforços para a época 2020/2021 do clube madeirense.