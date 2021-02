Rafik regressa à titularidade

Rafik Guitane deve voltar amanhã a ser titular no Marítimo, depois de ter ficado no banco (entrou nos últimos oito minutos) diante do Santa Clara. O médio-ofensivo é candidato a formar o trio ofensivo com Joel e Rúben Macedo. Sem Rodrigo Pinho, Beltrame e Fábio China, todos lesionados, a equipa de Milton Mendes afinou ontem em Santo António a estratégia para Tondela. A comitiva viajou depois à noite para o continente, chegando já de madrugada a Viseu, onde realiza hoje o último treino.