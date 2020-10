Receita de Lito Vidigal para bater Portimonense: «Ainda mais humildade do que no Dragão»

Lito Vidigal encara o jogo com o Portimonense com a mesma ideia de sempre. "Devemos jogar em casa ou fora da mesma forma, sempre com a intenção de vencer", esclareceu o técnico do Marítimo esta sexta-feira.





E prosseguiu: "Não há jogos fáceis na 1.ª Liga. As equipas são muito iguais, à exceção de três ou quatro clubes, e a qualidade do Portimonense e da nossa equipa andará ela por ela. Vai depender mais da forma como vamos encarar o jogo: temos que ter mais humildade do que no Estádio do Dragão, que nos fez obter uma vitória histórica. Se os respeitarmos como fizemos com o FC Porto, podemos ganhar. São jogos diferentes, mas é importante termos a mesma solidariedade, a equipa coletiva do último jogo, sermos muito fortes mentalmente e acima de tudo sermos inteligentes na gestão do jogo. Com isso tudo, a probabilidade de vencermos é maior", considerou.O Marítimo recebe o Portimonense amanhã às 15H30, em jogo da 4.ª jornada da Liga NOS.