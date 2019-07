Reforço japonês Maeda define-se em português: «Sou rápido»

O Marítimo apresentou esta terça-feira o avançado japonês Daizen Maeda, que surpreendeu em português quando instado a pronunciar-se sobre as suas caraterísticas: "Sou rápido!", assegurou o internacional nipónico de 21 anos, cedido pelo Matsumoto Yamaga até o final da época, com opção de compra.Desafio pelo presidente a fazer 10 golos, Maeda espera adaptar-se a uma cultura completamente diferente - a começar pela comida - e tem noção do que é a Liga portuguesa. "É um campeonato muito ofensivo e estou feliz por ter feito esta aposta. Acredito que o Marítimo pode ser uma porta de entrada para o futebol europeu", assinalou o compatriota de Nakajima, que joga em qualquer posição do ataque. "Jogo nas duas alas ou no meio, como aconteceu na Copa América ao serviço do Japão", recordou.O presidente Carlos Pereira assume que a aposta visa "reforçar a internacionalização da marca Marítimo" e acredita que vai exercer o direito de opção sobre o jogador. "Apesar da tenra idade, já jogou pela seleção do seu país e vê no Marítimo um clube onde pode evoluir. Teve outras propostas de outros mercados, com melhores condições financeiras, mas a opção recaiu em nós, que somos um clube formador e habituado a fazer circulação de ativos", notou.Carlos Pereira adiantou ainda que o plantel "nunca está fechado", mas vai falar com Nuno Manta. "A equipa técnica é soberana e vamos reunir após o estágio no Algarve e após o jogo de sábado com o Las Palmas. Tem havido algumas sondagens por jogadores, mas ainda não passaram disso mesmo", revelou.