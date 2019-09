Regressa a "bancada escola"

O Marítimo vai voltar a organizar a denominada "bancada escola", reunindo alunos de diversos estabelecimentos de ensino da região no apoio à equipa. O jogo de domingo, com o Belenenses SAD, assinala o regresso dessa iniciativa, que coincide que o arranque do novo ano letivo e promete compor o topo sul dos Barreiros.

Foram convidados alunos das Escola da Ajuda, Nazaré, São Martinho, Galeão, Visconde Cacongo, Ângelo Augusto da Silva, Gonçalves Zarco, Torre, Santo António, Louros, Eduardo Brazão de Castro, Horário Bento Gouveia, Bartolomeu Perestrelo, Cruz de Carvalho, Livramento, Boliqueime e Francisco Franco.

A outro nível, segundo o site do Marítimo, os verde-rubros foram convidados, por um parceiro estratégico, a realizar parte da próxima pré-temporada na África do Sul, onde reside uma extensa comunidade madeirense.