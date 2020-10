René completa 50 jogos

René Santos completa hoje, no Dragão, 50 jogos pela equipa principal do Marítimo, 46 dos quais na 1ª Liga. Uma marca que o jogador assinala com orgulho. "É um clube que me recebeu com muito carinho e que hoje posso dizer que é a minha segunda casa", salientou o defesa-central, de 28 anos, ao portal Lance, acreditando que esta época será bem melhor do que as anteriores: "Foram dois anos a lutar para não descer e esta temporada não vai ser assim. Somos grandes, temos um bom plantel e esperamos fazer uma grande campanha."

René será uma das escolhas de Lito Vidigal para o jogo, muito provavelmente no regresso ao sistema de três defesas que o treinador já utilizou na 1ª jornada. O último treino realizou-se no campo do Dragões Sandinenses.