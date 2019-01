René é mais uma cara nova na defesa

Na sequência da contratação de Douglas Grolli, o Marítimo continua reformular a defesa. Com o samba brasileiro como pano de fundo, os insulares garantiram os serviços do central René, de 26 anos, que representava o Paraná. Depois de alguns avanços e recuos neste processo, as negociações chegaram a bom porto e todos os pormenores já ficaram acertados entre clube, jogador e representantes do mesmo.Com passagens pelos escalões jovens de Cruzeiro, Bahia e Grémio, René Ferreira dos Santos cedo saiu do Brasil rumo a uma aventura no Japão, onde representou o Kawasaki Frontale em 2012. A experiência durou pouco, já que se seguiu uma nova vida na Geórgia, ao serviço de Zestafoni e Dínamo Tbilisi até 2017. Nesse mesmo ano, representou o Vitória, passando depois para Atlético Goianiense e Paraná.Neste último clube, que ficou no último lugar do Brasileirão, René fez 19 partidas sem marcar qualquer golo, sendo que agora chega para dar mais opções a Petit no sector mais recuado. Ainda assim, o brasileiro também pode jogar um pouco mais à frente, como médio defensivo.