René inspira-se no Vizela

René Santos considera que o Marítimo pode surpreender na Luz e dá como exemplo o que fez o adversário dos encarnados na Taça de Portugal. "Nada é impossível no futebol e ainda no domingo assisti a um bom jogo do Vizela contra o Benfica. Serve-nos de inspiração, pois apesar de ser um clube de pouca expressão, mostrou que é possível surpreendê-los. Mesmo com um jogador expulso cedo, souberam manter a posse de bola e deram trabalho", frisou. O brasileiro tem assimilado as ideias do novo técnico, José Gomes. "Ele mostra que gosta de ter mais a bola e estamos a trabalhar para cumprir a sua ideia de jogo", sublinhou.

Rodrigo Pinho (em repouso e tratamento devido a patologia infecciosa) e Zainadine devem falhar o jogo de sábado.