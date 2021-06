René Santos deixa Marítimo e está "ansioso" por defender as cores dos sauditas do Al-Raed

O futebolista René Santos afirmou esta segunda-feira à Lusa estar "ansioso" por representar a formação saudita do Al-Raed, após ter representado o Marítimo por duas épocas e meia, saindo do clube madeirense da Liga NOS na condição de jogador livre.

"Sinto-me muito feliz com este novo projeto e muito ansioso de poder estar logo em campo, defendendo as cores do Al-Raed", declarou o jogador, que tanto faz a posição de defesa central como a de médio defensivo.

René Santos, de 29 anos, chegou aos 'verde rubros' no 'mercado de janeiro' de 2019, disputando quatro partidas pela equipa B e sub-23 dos insulares, tendo se estreado pela mão de Petit no plantel principal, a 12 de fevereiro de 2019, com uma vitória na casa do Belenenses SAD para o campeonato.

Nas duas épocas e meia que defendeu as cores dos 'leões do Almirante Reis' disputou 77 partidas oficias e apontou um golo.

O futebolista brasileiro, que foi anunciado pelo clube da Arábia Saudita no domingo, é o terceiro jogador do Marítimo a sair do clube madeirense na condição de jogador livre, após o seu conterrâneo Rodrigo Pinho e o argentino Jorge Correa.