René Santos e Ruan Teles já estão na Madeira

O prometido é devido. E o presidente do Marítimo continua a trabalhar para reforçar o plantel verde-rubro, dando a Petit mais opções para poder atacar esta fase decisiva da 1ª Liga. Assim, já estão no complexo do clube, em Santo António, dois novos futebolistas que ainda devem ser apresentados oficialmente, até ao final desta tarde. Do Brasil chega o central René Santos, oriundo do Paraná , enquanto que no Varzim, os maritimistas garantiram a vinda de Ruan Teles, um extremo brasileiro de 21 anos que rescindiu com o clube poveiro.