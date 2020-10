René Santos recuperável

Tudo indica que René Santos vai recuperar da lesão no joelho direito, sofrida no jogo frente ao FC Porto, e estará apto para o jogo com o Portimonense, no regresso da Liga NOS. O central brasileiro fez tratamento durante toda a semana e vai acelerar o passo a partir de hoje, dia do regresso da equipa ao trabalho. Também Zainadine saiu queixoso dessa partida e não jogou pela seleção de Moçambique frente à Guiné-Bissau, mas amanhã já deverá defrontar Angola. Lito Vidigal tem ainda mais dois internacionais ausentes: o iraniano Amir (joga amanhã contra o Mali) e o angolano Milson.

Prontos para a estreia oficial estão o iraniano Alipour e o mediático Faiq Bolkiah, internacional pelo Brunei, que já alinharam no particular com o Farense.