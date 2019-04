Renovação de Petit discutida

O presidente do Marítimo revelou ontem, na RTP Madeira, que na próxima semana vai discutir com Petit a sua continuidade no cargo de técnico dos madeirenses. "Petit tem mais um ano de opção no seu contrato e vamo-nos sentar na próxima semana, para ver se as duas partes estão em sintonia sobre a sua continuidade. Depois, iremos definir a próxima época", adiantou Carlos Pereira, focado antes de tudo em confirmar a manutenção. O dirigente, que também é presidente do Madeira Andebol SAD, anunciou ainda que a final da Taça Challenge vai realizar-se no Pavilhão do Marítimo.