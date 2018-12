Ricardo Valente espera voltar a "fazer o gosto ao pé" frente ao Benfica

Ricardo Valente disse esta quinta-feira que gostaria de voltar a 'fazer o gosto ao pé' na receção ao Benfica, no domingo, na 13.ª jornada da Liga NOS, deixando elogios ao novo treinador Petit.O extremo falou à agência Lusa, ainda de sorriso rasgado após o golo vistoso, apontado ao quinto minuto depois dos 90, em Santa Maria da Feira, que deu num empate 1-1 diante do Feirense e impediu a sétima derrota seguida do clube insular no campeonato."A sensação no momento foi de explosão de alegria para toda a gente porque, primeiro, foi praticamente no último lance, o que tem um sabor diferente, e muita gente talvez já não acreditasse, e, em termos individuais, é sempre bom fazer um golo e ajudar a equipa, como ficou provado. Abraçámo-nos todos, estamos todos juntos e esperamos que seja a mudança para um ciclo positivo", recordou.O espírito positivo vivido na ronda anterior traz motivação acrescida para o desafio que se segue, a receção de domingo ao Benfica, e Ricardo Valente quer ver o Estádio do Marítimo cheio, independentemente do adversário."Todos os jogos em casa, para nós, são ainda mais motivadores, com o nosso público. Penso que é um bom adversário para mostrarmos o bom plantel que temos e o trabalho positivo que temos vindo a fazer. Os jogos valem todos três pontos e isso, para nós, é igual. Penso que não é por jogar com um 'grande', mas sim por ter mais público nas bancadas que torna um jogo mais emotivo e, pessoalmente, prefiro assim, seja contra um 'grande' ou não", comentou.O Benfica traz boas recordações a Valente, que fez o golo do Marítimo na igualdade a uma bola da temporada passada, no que acabaria por ser o último tento sofrido pelo guarda-redes internacional brasileiro Júlio César ao serviço do Benfica."Não sabia. O golo fica até com mais sabor, para recordar um dia mais tarde e espero, se puder jogar [no domingo], repetir e voltar a 'fazer o gosto ao pé'", afirmou.A temporada não começou bem para o Marítimo e mesmo para o atacante, que leva 12 partidas e dois golos, após os nove apontados na última época, em 42 jogos, mas o jogador observou que "não há duas épocas iguais" e que "ainda faltam muitos jogos", acreditando que os adeptos vão receber ainda "muitas alegrias".Ricardo Valente falou também sobre a mudança de treinador, considerando que, com Cláudio Braga, "as coisas não estavam a sair" e que a chegada de Petit trouxe "agressividade e aspetos positivos", como a experiência do antigo médio internacional português."A malta nota que uma das vantagens é a experiência em momentos decisivos, uma palavra, um ajuste, o aspeto mental. Ele foi jogador, também esteve deste lado e sabe como o jogador pensa. Acho que isso é positivo e só nos vem ajudar, principalmente, nesta fase", revelou.A viver na Madeira há um ano e meio, depois de ter passado a carreira praticamente toda no norte do país, o extremo considerou que a mudança "não podia ter sido melhor", tendo-se adaptado bem, e que a família adora estar na ilha.Aos 27 anos, o antigo jogador do Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Leixões, Feirense, Fafe, Esmoriz, Aliados Lordelo e que passou na formação do FC Porto, admitiu que uma passagem pelo estrangeiro seria boa, embora prefira desfrutar um dia de cada vez."Ainda tenho muitos objetivos que quero atingir e trabalho para isso, com paciência. Qualquer jogador gostava de estar numa das principais ligas e gostava de experimentar outros campeonatos, mas não sei, vamos ver. Eu sou um jogador do dia a dia, não sou de criar ilusões. Gosto de ter os pés bem assentes na terra e é no Marítimo onde tenho a cabeça neste momento", salientou.