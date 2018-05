Ricardo Valente admite sondagens no sentido de mudar de ares, depois daquela que classifica como a melhor época da sua carreira. Mas não troca o Marítimo por um projeto qualquer. "Se fosse para sair, era para bem melhor. Se não, não me tiram do Marítimo, pois gosto muito de estar cá", sublinha o avançado, de 27 anos, revelando: "É normal os jogadores serem abordados quando estão bem, como é o meu caso. Mas tenho contrato por mais um ano e nem estou com isso no pensamento. Se aparecer algo, deixo para o presidente e o meu agente."

O jogador superou a sua melhor marca em golos e assistências. "Na altura que cheguei ao V. Guimarães, houve um grande impacto, pelo número de golos, apesar de ter sido só meia época. Mas esta foi minha melhor na Liga NOS, atendendo à regularidade, ao número de jogos e às prestações", registou. O desafio é fazer melhor. "Nunca estou satisfeito. Quero sempre mais e de certeza que, se cá ficar, vou fazer uma época ainda melhor", confia.

Continuar a ler

Autor de 8 golos na Liga e um na Liga Europa, Valente elege os melhores momentos. "O jogo com V. Setúbal, pelos 2 golos bonitos, o golo ao Benfica, que é sempre marcante, e a exibição com o Dínamo Kiev", enumerou.

Autor: Gonçalo Vasconcelos