Rodrigo Andrade assina contrato profissional com o Marítimo

Rodrigo Andrade assinou esta sexta-feira contrato profissional com o Marítimo, anunciou o emblema madeirense no site oficial.





"Estou muito feliz por assinar contrato com o Maior das Ilhas. Vou dar sempre o meu melhor para contribuir para o futuro deste clube", disse o médio, de 18 anos, que está ligado ao clube há cinco temporadas, citado no site oficial do clube.Na época passada, a última nos juniores do Marítimo, Rodrigo Andrade foi um dos imprescindíveis de Marco Bragança no meio-campo da equipa verde-rubra.