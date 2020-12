Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rodrigo Pinho chegou a perder visão após choque com Otamendi no Marítimo-Benfica Avançado ficou maltratado após choque com o central das águias e o susto foi grande ao intervalo





MARCAS. Pinho e Otamendi ficaram com sequelas do choque

• Foto: hélder santos