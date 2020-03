Rodrigo Pinho cumpre a sua parte

Rodrigo Pinho é um dos jogadores do Marítimo que tem procurado cumprir as ordens das autoridades, permanecendo em casa com a família. Em declarações à Lipatín Sports, do seu agente, Marcelo Lipatín, o avançado brasileiro deixou uma mensagem aos adeptos.

"Estes dias de quarentena são passados em casa com os meus dois filhos, um de 3 anos e outra de 25 dias, que passa a maior parte do tempo com a mãe. Já o mais velho não pára um minuto e obriga-me a inventar sempre uma brincadeira diferente", contou o jogador, deixando um apelo. "Estou a fazer a minha parte, que é ficar em casa. Espero que vocês façam o mesmo. É muito importante estarmos todos juntos neste momento, pois só assim vamos conseguir vencer esta pandemia e este vírus. Fiquem em casa!", sublinhou Rodrigo Pinho, de 28 anos.