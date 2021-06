Rodrigo Pinho despede-se do Marítimo: «Continuarei a torcer pelo clube»

Rodrigo Pinho foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Benfica, mas fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento ao Marítimo, clube que representou nas últimas quatro temporadas. Nas redes sociais, o jogador deixou uma palavra a todos os que com ele trabalharam e deixou uma promessa: "Continuarei sempre a torcer pelo clube".





"Hoje encerro um ciclo da minha carreira e não poderia deixar de enviar uma mensagem a todos os adeptos do Marítimo. Despeço-me do clube depois de quatro anos, e como todos os relacionamentos, vivi momentos bons e outros não tão bons. Mas com certeza que os de alegria foram muito maiores e serão inesquecíveis. O Marítimo abriu-me as portas e fez-me sentir em casa", começou por escrever o dianteiro que vai ser jogador do Benfica até 2026, que fez questão de não esquecer ninguém: "Agradeço a todos os companheiros que tive a oportunidade de jogar ao lado, diretores, treinadores, staff ,todas as pessoas que trabalham no clube e sempre tiveram um grande carinho por mim. E principalmente a todos os adeptos maritimistas. Obrigado por tudo".