Rodrigo Pinho é dúvida para a Taça de Portugal

Já comprometido com o Benfica para a próxima temporada, Rodrigo Pinho fez ontem, no Funchal, tratamento à lesão nas costas que o afastou do jogo de Braga, de acordo com o boletim clínico do Marítimo. O avançado brasileiro está em dúvida para o jogo com o Sporting, na segunda-feira, e se não estiver apto pode reaparecer apenas na próxima jornada da Liga NOS, na visita ao Gil Vicente.

A equipa de Milton Mendes realizou ontem um treino de recuperação em Sandim e voa esta manhã de regresso a casa. Assim que aterrar a comitiva irá dirigir-se para o complexo do clube, em Santo António, para ultimar a estratégia para o duelo da Taça de Portugal.

Alipour, ainda lesionado, não vai recuperar a tempo do jogo com o Sporting, tal como o jovem goleador Jefferson.