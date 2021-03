Rodrigo Pinho e Léo falham Benfica

O Marítimo tinha vários jogadores em risco de suspensão para a próxima jornada e dois deles viram mesmo o quinto cartão amarelo e não defrontam o Benfica, na Luz: Léo Andrade e... Rodrigo Pinho, este curiosamente já comprometido com as águias para as próximas cinco épocas. Winck, Hermes, Zainadine e Bambock escaparam.