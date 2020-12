Rodrigo Pinho eleito avançado do mês de novembro na Liga NOS

Rodrigo Pinho, jogador do Marítimo, é o avançado do mês da Liga NOS em novembro, tendo recebido 23 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.





O futebolista da formação insular superou as votações de Galeno (Sp. Braga), com 17%, e de Darwin (Benfica), com 16%, garantindo a distinção.Com duas partidas disputadas no período de tempo em questão, o avançado apontou um golo, na receção dos madeirenses ao Benfica.