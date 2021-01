Duas semanas depois, Rodrigo Pinho está de volta aos convocados do Marítimo. O avançado testou negativo à COVID-19, depois de 14 dias de isolamento, mas fez trabalho específico na sua residência durante este período de tempo e foi chamado por Milton Mendes para o jogo de domingo com o V. Guimarães.





O próprio jogador publicou esta manhã uma mensagem nas suas redes sociais, dando conta da sua felicidade. "De volta", escreveu o jogador no Instagram stories, com uma imagem do Aeroporto da Madeira.A equipa viajou este sábado de manhã para o Porto, onde treina em Sandim durante a tarde.