Rodrigo Pinho: «Foram semanas muito duras»

Rodrigo Pinho voltou à titularidade e ajudou o Marítimo a regressar às vitórias ao apontar os dois golos dos verde-rubros no dérbi com o Nacional. E o avançado não poderia estar mais satisfeito.





O resumo do Nacional-Marítimo: os golos, os casos e outros lances O resumo do Nacional-Marítimo: os golos, os casos e outros lances

"A última vez que tinha jogado tanto tempo foi no dia 11 de janeiro. Até aqui, vivi semanas muito duras, por isso não poderia estar mais feliz por ajudar a equipa a voltar às vitórias", referiu após receber o prémio de Homem do Jogo para a Sport TV, concluindo com uma mensagem para o antigo treinador dos insulares, Milton Mendes: "Era o menos culpado de tudo isto. A culpa era nossa e, por isso, temos de dar a volta a esta situação.