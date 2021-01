Rodrigo Pinho imune à pressão do mercado

Cobiçado pelo Benfica, Rodrigo Pinho foi o homem do jogo ao marcar o primeiro golo do Marítimo e ao assinar a assistência para o segundo. O avançado mostrou assim que todas as movimentações do mercado não afetam a sua produção em campo.

O treinador da equipa madeirense, Milton Mendes, não deixou de destacar o profissionalismo do atacante no final do encontro. “Se ele tem contrato com outra equipa isso para nós é indiferente. O nosso foco é dentro do grupo. O que se fala de fora não nos atinge”, afirmou o técnico, que pretende continuar a trabalhar normalmente com o seu jogador: “É claro que contamos com ele. Aliás, acredito que ele vai continuar aqui, no Marítimo, apesar de não saber dos detalhes. No seio da equipa não falamos sobre este assunto.”

Aos 29 anos, o camisola 9 do Marítimo continua com futuro indefinido. É certo que o futebolista está livre para escolher o seu futuro desde o passado dia 1 de janeiro e, apesar de ser desejado na Luz até ao final do mês, ainda não é certo que deixe o Funchal nos próximos dias.