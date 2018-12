Rodrigo Pinho: «Jogámos de igual para igual com o Benfica»

Rodrigo Pinho, jogador do Marítimo, lamentou a derrota deste domingo diante do Benfica sublinhando que os insulares tiveram oportunidades para marcar."Ficámos tristes pelo resultado mas jogámos de igual para igual com o Benfica. Levámos um golo num momento crucial, no final da primeira parte. Acabou por afetar um pouco o nosso desempenho. Foi notório que estamos a evoluir, pusemos uma intensidade grande no jogo. Criámos oportunidades. Eles foram felizes. Com certeza que merecíamos outro resultado. Na primeira parte criámos oportunidades e falhámos em alguns momentos na finalização e no último passe", referiu à Sport TV.Este foi o 13.º jogo seguido sem vencer, algo que pode afetar a equipa do ponto de vista psicológico: "É claro que afeta. Temos de mudar e sair dessa fase. Estamos a pecar nalguns momentos na finalização. Quando o golo sair, as vitórias vão voltar a sair e vamos sair desta situação".