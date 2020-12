Rodrigo Pinho no ginásio

Após um dia folga, o plantel do Marítimo regressou ao trabalho, mas Rodrigo Pinho não esteve presente. O goleador, que saiu do jogo contra o Benfica bastante maltratado na face após um choque com Otamendi, foi poupado e apenas realizou treino de ginásio. Mas esta manhã, às 10 horas, o brasileiro já deve estar às ordens de Lito Vidigal sem qualquer limitação. Já Rúben Macedo, que também saiu queixoso da última partida, trabalhou normalmente.