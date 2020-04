Rodrigo Pinho ocupado com o filho

De quarentena em casa, Rodrigo Pinho tem passado grande parte do tempo a brincar com o filho. "É um momento importante para todos e temos de estar focados no combate a esta pandemia. Eu e a minha família estamos em casa. Temos duas crianças: o Gabriel, de 3 anos, que está na fase das brincadeiras e não pára quieto um minuto; e a Catarina, que tem um mês e que, por isso, fica a maior parte do tempo com a mãe", disse o avançado, de 28 anos, à Marítimo TV.

Rodrigo Pinho falou ainda sobre os treinos em casa. "Guardo cerca de uma hora e meia para fazer os exercícios, pois não sabemos quando é que o campeonato vai recomeçar. É essencial manter a forma e cuidar bem da alimentação", atirou, deixando uma mensagem: "É importante lavar bem as mãos com álcool ou gel e evitar as aglomerações."