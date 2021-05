Rodrigo Pinho pode voltar frente ao Paços de Ferreira

Rodrigo Pinho pode ser a grande novidade do Marítimo em Paços de Ferreira. O avançado – que em 2021 recuperou da infeção por Covid-19 e de uma série de lesões – treinou ontem integrado com o grupo na Ribeira Brava e pode juntar-se a Joel e Alipour nas opções atacantes para a fase decisiva da Liga NOS. Já esta semana, em entrevista ao ‘DN Madeira’, o futuro jogador do Benfica mostrou a esperança de ajudar a sua equipa. “Espero voltar ainda esta época e acabar como comecei”, afirmou Pinho, que não quis falar dos encarnados. O brasileiro fez 15 golos esta época, nove deles na Liga NOS, mas apenas dois na 2ª volta, quando bisou no dérbi com o Nacional.