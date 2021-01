Rodrigo Pinho positivo à covid-19: «Em breve estarei de volta»

Depois de ter testado positivo à covid-19, como avançou o nosso jornal esta manhã, Rodrigo Pinho recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de tranquilidade.





"Infelizmente testei positivo para Covid-19! Agradeço todas as mensagens de carinho que tenho recebido e aproveito para dizer que eu e minha família estamos bem. Em breve estarei de volta", escreveu o brasileiro.Rodrigo Pinho é o segundo caso positivo na equipa madeirense, depois de o defesa Zainadine ter tido um teste positivo ao novo coronavírus em outubro. O resultado ficou conhecido após a habitual bateria de testes de despiste, realizados ao início da tarde de sexta-feira.Esta situação ocorre numa altura em que ainda há por definir alguns dados relativos ao futuro do jogador que Jorge Jesus gostaria de ver ainda este mês no Benfica. Luís Filipe Vieira e Carlos Pereira ainda não chegaram a entendimento para que o avançado, de 29 anos, possa rumar de imediato à Luz, antecipando assim o pré-acordo já assinado entre as águias e o dianteiro, válido por cinco anos mas só a partir de 1 de julho próximo.