Rodrigo Pinho sofre lesão muscular e deve falhar particular frente ao Sporting

O avançado do Marítimo Rodrigo Pinho contraiu uma lesão muscular na coxa direita, o que levou o jogador a falhar o particular de sábado diante do Boavista, no qual os insulares venceram por 2-0.

O avançado brasileiro tem realizado treino condicionado e, apesar de não ser uma lesão com gravidade, não deve integrar a equipa que irá defrontar o Sporting quarta-feira, no último jogo de preparação dos verde rubros no estágio, em Lousada.

Rodrigo Pinho está no emblema madeirense desde a temporada 2017/18 e foi o melhor marcador do Marítimo na época transata, com nove golos apontados, todos no campeonato.

Após uma folga no domingo, o conjunto maritimista realiza esta segunda-feira dois treinos sob as ordens de Lito Vidigal.