Rodrigo Pinho testa positivo à Covid-19

Crescem os casos de Covid-19 na Liga NOS. Rodrigo Pinho testou positivo, apurou o nosso jornal. Esta situação ocorre numa altura em que ainda há por definir alguns dados relativos ao futuro do jogador que Jorge Jesus gostaria de ver ainda este mês no Benfica.





Luís Filipe Vieira e Carlos Pereira ainda não chegaram a entendimento para que o avançado, de 29 anos, possa rumar de imediato à Luz, antecipando assim o pré-acordo já assinado entre as águias e o dianteiro, válido por cinco anos mas só a partir de 1 de julho próximo.Tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, por vontade de Jorge Jesus, Pinho seria integrado já na presente janela, até porque o técnico considera o (ainda) jogador do Marítimo uma potencial mais-valia no plantel, por ter características diferentes dos outros avançados do plantel: Darwin, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos. Pelo próprio jogador, a mudança também seria efetivada agora, até porque o goleador considera ter já honrado devidamente a camisola do Marítimo e sente que o seu ciclo pelos insulares está cumprido.