Rodrigo Pinho treinou condicionado

Rodrigo Pinho, que ficou à última hora de fora do jogo com o P. Ferreira, já esteve na Ribeira Brava. O brasileiro treinou condicionado e está em dúvida para a receção ao V. Guimarães, partida que poderá carimbar a permanência do Marítimo na Liga NOS. Por outro lado, René Santos e Jean Irmer regressam às opções após castigo.