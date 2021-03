Rodrigo Pinho voltou a treinar

Rodrigo Pinho está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo e voltou a treinar no relvado de Santo António. Seja como for, o avançado brasileiro está castigado e, por isso, vai falhar o jogo com o Benfica, ficando, assim, ‘reservado’ para o desafio da jornada seguinte, com o Farense.

Correa e Söderström também já estão a melhorar e realizam trabalho específico com o preparador físico Fidalgo Antunes, enquanto Beltrame e Sassá continuam de fora. Julio Velázquez orienta hoje mais um treino, no campo da Camacha.

Noutra nota, a Fundação Marítimo Centenário entregou, no museu do clube, as bolsas de estudo destinadas a alunos madeirenses. Estas bolsas abrangem o 3º ciclo e os ensinos secundário, técnico-profissional e superior.