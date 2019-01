Ruan Teles mostra-se a Petit

Ruan Teles chegou ao Marítimo neste mercado de inverno e parece já ter convencido, quer Petit quer os adeptos maritimistas, após deixar boas indicações na sua estreia com a camisola verde-rubra. O atacante, de 21 anos, esteve em campo durante 74 minutos no jogo da equipa de sub-23, frente ao Sporting, a contar para a Liga Revelação.

Rápido, bom tecnicamente e forte no um para um, o extremo brasileiro mostrou poder ser uma opção válida já para o embate da próxima jornada, a visita ao Chaves. Agora está nas mãos de Petit, que ficou satisfeito com as primeiras impressões que tirou de Ruan Teles. Recorde-se que dos recém-chegados à Madeira, Grolli e Getterson já estiveram sentados no banco de suplentes no confronto com o Rio Ave. Quanto ao central René, que também foi utilizado frente aos leões na equipa mais jovem verde-rubra, a sua estreia deverá continuar adiada, pois denota ainda dificuldades de adaptação ao futebol português e ao ritmo de jogo.

No treino de ontem, o plantel trabalhou na Camacha, com Jean Cléber ausente, mas devidamente autorizado para tratar de assuntos pessoais. Por sua vez, Fabrício continua a fazer treino de reintegração, estando na última fase de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Já Aloísio Soares recupera de uma entorse no tornozelo.