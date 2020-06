Rúben Ferreira é reavaliado esta sexta-feira

O Marítimo viajou ontem para o Funchal em voo charter, que chegou à Madeira por volta da hora do almoço. Para além do desaire (0-1) no Dragão, o quarto nas últimas cinco jornadas da Liga, o técnico José Gomes poderá perder o lateral Rúben Ferreira. O esquerdino é hoje reavaliado, para se perceber qual a gravidade da lesão contraída com os portistas, havendo a suspeita de uma rotura do tendão de Aquiles direito.

Esta é mais uma dor de cabeça para o técnico, que também não pode utilizar Bebeto na receção ao Gil Vicente, pois o brasileiro viu o quinto amarelo. Ao invés, Rodrigo Pinho e Correa estão de volta após cumprirem castigo. Com mais esta derrota, os maritimistas precisam urgentemente de pontos, pois os lugares de descida estão cada vez mais perto.