Rúben Ferreira fala em mais eficácia

O Marítimo continua a preparar a receção ao Paços de Ferreira no próximo domingo, em partida à 21.ª jornada da Liga NOS. Após mais um apronto à porta-fechada que decorreu em Machico, Rúben Ferreira falou à Marítimo TV fazendo o lançamento da partida. E começou por elogiar o técnico José Gomes.





"A chegada do mister José Gomes foi uma mais-valia para o Marítimo e, uma mais-valia para todos nós jogadores. Temos dado boas indicações e, isso, é notório porque existe uma clara melhoria no futebol que temos estado a praticar", afirmou o lateral.Quanto ao confronto com os pacenses, onde a história dá um empate (15 vitórias para cada equipa em 45 partidas), o defesa verde-rubro foi claro: "Não nos passa outra coisa pela cabeça a não ser os três pontos. Temos que lutar, ser mais fortes e mais eficazes para conquistar a vitória. Queremos o mais rápido possível, sair desta posição da tabela classificativa, porque não é uma zona confortável"Importante para este jogo com os "castores" é um Caldeirão dos Barreiros, cheio e num apoio incansável ao onze maritimista. "Fica sempre mais fácil com o apoio dos adeptos. Gostava que eles pudessem comparecer, porque com eles e, todos juntos, fica mais fácil", finalizou.