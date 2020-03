Rúben Ferreira: «Mística do futebol são os adeptos»  

O lateral-esquerdo Rúben Ferreira reconhece que o momento do Marítimo não é fácil, após 3 derrotas consecutivas na Liga, mas promete uma resposta imediata. Só lamenta não contar com o apoio dos adeptos na receção ao V. Setúbal, face à decisão de fechar os estádios ao público devido ao Coronavírus.





"Contávamos com a presença de sócios e adeptos e, mais que nunca, a presença deles era importante. Nunca joguei uma partida à porta fechada e, como é óbvio, ninguém gosta. A mística do futebol são os adeptos, o barulho, cânticos e muita gente no campo. Infelizmente não vai ser possível, mas o nosso foco é sempre o mesmo que é ganhar", assinalou o jogador madeirense, à margem da visita de uma comitiva do clube à Escola Básica da Marinheira.O jogador espera ultrapassar esta fase negativa. "Tirando este jogo com o Moreirense, que foi muito mau da nossa parte, nos dois anteriores com Belenenses SAD e Sp. Braga acho que fomos muito superiores a nível coletivo e individual. Soubemos construir e fizemos dois bons jogos, mas não tivemos a sorte de marcar. Não estamos a ser felizes na finalização. A equipa peca por isso", juntou Rúben Ferreira, que se fez acompanhar dos colegas Bebeto e Nanú e dos técnicos Jorge Mendonça e Cláudio Lopes.Para dar a volta é preciso crença. "Sabemos que muita gente deixou de acreditar em nós, o que é normal quando as coisas não saem bem, mas somos profissionais e temos de encarar esta má fase e dar a volta por cima. É trabalhar e sermos mais fortes. Mesmo sem os nossos adeptos presentes, vamos entrar com outra postura e outra atitude. É a resposta que temos de dar", salientou, garantindo ainda que o espectro da descida não paira no grupo. "Isso nem nos passa pela cabeça. Mau era se os jogadores tivessem isso em mente. Temos que dar uma resposta já sábado e a nossa entrada tem de ser muito forte", finalizou.