Rúben Ferreira não pára

Mesmo em tempos de quarentena, Rúben Ferreira tenta ao máximo não ficar parado. O lateral do Marítimo mostrou como tem passado os dias, com muito cuidado com a forma física. "Não é fácil pois as exigências em casa são totalmente diferentes do que é feito no treino. No entanto, com os materiais que nos foram disponibilizados pelo clube, vamos tentando manter a condição física," explicou o defesa à Marítimo TV.

Também um ás na cozinha, onde garante ser um especialista em tiramisu, Rúben Ferreira aproveitou para deixar uma mensagem a todos os portugueses. "Fiquem em casa e sejam responsáveis porque este vírus não é para brincadeiras. Tomem as devidas precauções quando saem à rua e vão ao supermercado, sendo o mais rápidos possível nas vossas compras. Passem esta mensagem!", sublinhou.