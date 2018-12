Rúben Ferreira em vez de Barrera

A entrada de Rúben Ferreira para o lugar de Leandro Barrera é a única alteração promovida pelo técnico do Marítimo, Petit, para o jogo de segunda-feira com o Feirense, que encerra a 12.ª jornada da Liga NOS. De baixa por lesão continua Nanú, que é o único indisponível.O último treino antes do encontro com a formação de Nuno Manta realizou-se este domingo de manhã, à porta fechada, no Estádio do Marítimo.Charles e Amir;: Bebeto, Zainadine, Marcão, Lucas Áfrico, Rúben Ferreira e Fábio China;: Vukovic, Gamboa, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa;: Edgar Costa, Ricardo Valente, Joel e Rodrigo Pinho.