Rúben Ferreira vai ser operado

O defesa do Marítimo Rúben Ferreira vai mesmo ser operado ao tendão de Aquiles. A ressonância magnética a que foi submetido confirmou a rotura sofrida no Dragão, pelo que o esquerdino vai ser operado e pára alguns meses.





"O pior infelizmente chegou! Por vezes nunca pensamos que a nossa hora ou a nossa infelicidade chega, porque acreditamos que nunca nos irá acontecer, mas esta foi a minha vez!", escreveu Rúben Ferreira no rede social Facebook, informando: "Rompi o tendão de Aquiles e terei de ser submetido a cirurgia. Obrigado a todos os que têm-me ligado e enviado mensagens para saber da situação e para me confortar com as palavras de incentivo e apoio! Se Deus quiser irei poder dar continuidade aquilo que de melhor sei fazer", disse.