Rúben Macedo alvo de insultos após cometer penálti frente ao FC Porto

Rúben Macedo teve uma entrada infeliz no jogo frente ao FC Porto, esta segunda-feira, sendo o autor do penálti que permitiu aos dragões vencerem a partida nos Barreiros.





O extremo, que tem passado nos azuis e brancos, acabou desolado e saiu do terreno em lágrimas, mas nem isso impediu uma série de adeptos de irem às suas redes sociais dirigir insultos ao jogador do Marítimo."Vergonhoso, de profissional tens zero. Ganha vergonha e dignidade", escreveu um adepto. "És um vendido", escreveu outro. "Mereces ir para o céu, meu querido filho. És um anjinho", lia-se noutro comentário. "Um profissionar €x€mplar", escreveu outro utilizador.