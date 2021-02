Rúben Macedo: «Golo cedo condicionou a nossa estratégia»

Rúben Macedo revelou-se resignado com a derrota frente ao Sporting. "Sabíamos que ia ser um jogo complicado. o Sporting está bem e moralizado, e acabámos por sofrer um golo cedo o que condicionou a nossa estratégia para o jogo. O Sporting tem mérito e nós temos de trabalhar para alcançar melhores resultados", afirmou o jogador, à Sport TV, onde destacou a reação da equipa madeirense na segunda parte: "Nós encaramos todos os jogos com a intenção de ganhar, e foi o que aconteceu. Na segunda parte procurámos o golo e acabámos por sofrer. Fomos atrás, mas o Sporting esteve bem".





O ala também comentou a má série de resultados, e garantiu que a equipa vai reagir. "Jogámos com equipas do topo da tabela, e sabíamos que ia ser complicado. Tentámos ganhar hoje não conseguimos, mas virámos o campeonato. É uma nova página, e vamos procurar fazer muito melhor do que fizemos nesta primeira volta", acrescentou, antes de desejar "muita força a Nanu" no seu processo de recuperação.