Rúben Macedo veio para ficar

O extremo Rúben Macedo estreou-se pelo Marítimo frente ao Penafiel, na Taça de Portugal, e anotou um exibição que lhe poderá valer a continuidade no onze de Lito Vidigal.

"Estou muito feliz por me ter estreado, algo que já ambicionava há algum tempo. Tenho trabalhado sempre no máximo para que este dia chegasse e felizmente chegou. Só demonstra que o nosso plantel tem muita qualidade! Tentei agarrar a oportunidade da melhor forma", afirmou à Marítimo TV, aproveitando para analisar o próximo adversário na Taça. "Todos os jogos são complicados nesta competição. O Salgueiros é um clube histórico do futebol português e eliminou o Sp. Covilhã. Vai ser uma partida muito difícil e teremos de a encarar com a máxima responsabilidade", alertou.