Sassá apontado ao onze do Marítimo frente ao Sporting

Sassá pode estrear-se pelo Marítimo já amanhã, frente ao Sporting. O brasileiro ex-Cruzeiro, de 27 anos, chegou à Madeira apenas na última sexta-feira mas até poderá fazer dupla com Joel Tagueu no ataque, caso se confirme a ausência de Rodrigo Pinho por lesão. Milton Mendes continua a afinar a estratégia para o jogo com os leões sem o goleador brasileiro, que fez tratamento e trabalho de recuperação.

Entretanto, Fábio China fez uma ressonância magnética e o pior cenário deverá mesmo confirmar-se, com o lateral-esquerdo a ficar afastado da competição durante alguns meses.

O Marítimo volta aos treinos hoje, às 10 horas, à porta fechada na Ribeira Brava.