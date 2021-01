Sassá apresentado no Marítimo: «Sei jogar dentro ou fora da área e faço golos»

O Marítimo oficializou esta noite a contratação de Luís Ricardo Alves, mais conhecido como Sassá, avançado que chega cedido pelo Cruzeiro por um ano. Em declarações à Marítimo TV, o novo jogador mostrou-se motivado.





"Venho focado em realizar um grande trabalho e, com a ajuda dos companheiros, quero agarrar esta oportunidade com unhas e dentes. Espero deixar boa impressão e agradecer ao Marítimo pela oportunidade", disse Sassá, que se definiu desta forma: "Sou um jogador que briga muito, sei jogar dentro ou fora da área e sei fazer golos. Espero que tudo dê certo", referiu o dianteiro, que sai do Brasil pela primeira vez aos 27 anos.