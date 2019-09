Semana à porta fechada

Nuno Manta prepara o jogo com o Sp. Braga à porta fechada. Por decisão da SAD, o técnico vai orientar todos os treinos desta semana longe do olhar de adeptos e jornalistas. A sessão de ontem já se realizou no Estádio de Machico, onde a equipa volta amanhã e sexta-feira, e o de hoje é na Camacha. Sábado e domingo – dia em que a equipa voa para o norte do país –, Nuno Manta ultima a estratégia nos Barreiros.

No complexo do clube, em Santo António, estiveram apenas os lesionados Fábio China e Jorge Correa, que fizeram tratamento aos respetivos problemas e vão continuar fora das opções. De resto, Bambock pode regressar à convocatória depois de ter cumprido um jogo de suspensão.

O momento difícil do Marítimo coincide com o 109º aniversário do clube, assinalado na próxima sexta-feira.