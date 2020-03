Sessão à base de trabalho individualizado

O plantel do Marítimo ainda treinou ontem, nos Barreiros, antes de parar por tempo indeterminado. Os jogadores realizaram especialmente trabalho individualizado e sem contacto físico, com bola, recebendo de seguida um documento com o plano de contingência a seguir nos próximos dias. A situação vai ser reavaliada na segunda-feira, mas é natural que os atletas passem a cumprir um plano de trabalho nas suas casas. O mesmo sucede com as equipas B e sub-23, onde todos receberam indicações para manter a forma física.

O Marítimo elaborou ainda planos de formação e esclarecimento aos funcionários das várias empresas que compõem o universo do clube, suspendeu a atividade do futebol jovem e modalidades, encerrou preventivamente o ginásio e o colégio e preparou infraestruturas destinadas a eventuais necessidades de isolamento.