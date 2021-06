Sete reforços no 1º treino do Marítimo para a época 2021/22

O Marítimo cumpriu esta quarta-feira o primeiro treino na pré-época 2021/22, que contou com a presença dos sete reforços oficializados pelo clube da Liga NOS, após dois dias dedicados a exames médicos.

O ensaio realizado hoje de manhã, sob as ordens do treinador Júlio Velázquez, contou com as caras novas do plantel para a época 2021/22, contabilizando um total de 20 jogadores de campo e dois guarda-redes.

O guardião português Miguel Silva (ex-APOEL, Chipre), os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo, Brasil) os médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex- Recreativo de Águeda) e os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia, Bulgária) e André Vidigal (ex-Estoril), foram as contratações asseguradas pelos verdes rubros, que marcaram presença no treino realizado no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

O médio defensivo Jean Irmer e o Lateral esquerdo Marcelo Hermes foram como ausências notadas, mas, segundo fonte do clube madeirense, estão devidamente autorizados pelo clube.

Estiveram no primeiro treino os colombianos Moisés Mosquera, de 20 anos - que ainda disputou uma partida pela equipa principal na temporada transata - e o lateral esquerdo Jhonnys Guerrero, de 22, que atuou, à semelhança do primeiro, ao serviço da equipa de sub-23 do Marítimo.

O guarda-redes madeirense, Pedro Teixeira, de 19 anos, que atuou na época 2020/21 na Liga Revelação pelos 'verdes rubros', foi igualmente integrado no plantel, tendo dividido a baliza com o reforço Miguel Silva.

O extremo moçambicano Amâncio Canhembe, que alinhou em 16 jogos e apontou dois golos ao serviço da equipa 'B' maritimista na época passada, ainda chegou a subir ao relvado, mas não realizou o treino, devido a lesão. Segundo fonte do clube, o atleta, de 23 anos, deve integrar o grupo de trabalho ainda neste arranque.

O estágio da formação insular será novamente em Lousada, à semelhança do ano passado, entre 11 e 20 de julho.