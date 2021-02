Sueco Söderström é o quarto reforço do Marítimo

O Marítimo acaba de garantir o seu quarto reforço de inverno. Depois de Stefano Beltrame, Sassá e Andreas Karo, chega nas próximas horas o sueco Tim Söderström, que jogava no Hammarby, da primeira divisão do seu país.

Söderström tem 27 anos, 1,88 metros de altura e joga preferencialmente no lado direito da defesa, onde o Marítimo tem somente uma opção de raiz, o brasileiro Cláudio Winck - que foi suspenso por 3 jogos, na sequência da expulsão no jogo da Taça de Portugal com o Estoril e, por isso, já falhou o encontro deste domingo em Guimarães. Mas também pode jogar como médio, como vinha a suceder no antigo clube.